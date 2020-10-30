أول نوفمبر.. عرض فيلم R.I.P.D لجيف بريدجز ورايان رينولدز على نتفلكس

تعرض نتفلكس فيلم الأكشن والمغامرات "R.I.P.D" عبر منصتها يوم 1 نوفمبر المقبل.

الفيلم من بطولة الممثل الحاصل على جائزة أوسكار، جيف بريدجز، بمشاركة رايان ينولدز، كيفن بيكون وجيمس هونج.

فيلم "R.I.P.D"، من إخراج روبرت شوينتك، واشترك في كتابته 7 مؤلفين، والفيلم عرض لأول مرة 19 يوليو 2013، ومدته ساعة و36 دقيقة.

تكلفة إنتاج الفيلم بلغت 130 مليون دولار، ولم تتخطى أرباحه الـ 78 مليون دولار، وتم تصويره بعدد الولايات في أمريكا.

يذكر أن بطل الفيلم جيف بريدجز، أعلن عن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية منذ عدة أيام، و"جيف"، 71 عاما، ولد في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأمريكا، وهو ابن الممثل لويد بريدجز.

خلال مشوار "جيف" الفني ترشح لـ 7 أوسكار، وحصدها مرة عام 2010، عن دوره الرئيسي في فيلم Crazy Heart، والذي أخرجه سكوت كوبر.

وترشح جيف بريدجز لجولدن جلوب 5 مرات وحصدها مرة عام 2010.

وفي عام 2019، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية.

أما ريان رينولدز، ولد 23 أكتوبر 1976، في كندا، شارك خلال مسيرته في أكثر من 80 عملا، أولها مسلسل Fifteen عام 1991.

ترشح "ريان" لجائزة جولدن جلوب مرة واحدة عام 2017 عن دوره في فيلم Deadpool.

وتعرض منصة نتفلكس مجموعة أخرى من الأفلام بداية من نوفمبر بينها فيلم Corba من بطولة سيلفستر ستالون، بريجيت نيلسن.

الفيلم الذي عرض لأول مرة عام 23 مايو 1986، تصنيفه أكشن، جريمة، كتبه بطله سيلفستر ستالون ومأخوذ من رواية لـ بولا جوسلينج.

وأيضا فيلم The Net من بطولة ساندر بولوك، جيريمي نورثام وإخراج أروين وينكلر، وتأليف كل من جون براناتو ومايكل فيريس، كانت تكلفة إنتاج الفيلم 22 مليون دولار، تخطت أرباحه الـ 110 مليون دولار.