"التعليم" تطلق قنوات تعليمية جديدة الأحد المقبل

تتيح وزارة التربية والتعليم قانتين تعليميتين جديدتين يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، حيث سيتم بثهما عبر قمر نايل سات، وذلك للصفوف المختلفة التي لم تضمنها قناة مدرستنا التي انطلقت في 18 من شهر أكتوبر الماضي، "الوطن" تنشر تفاصيل القناتين الجديتين.

القناة الجديدة الأولى تُغطي الحصص التعليمية للصفوف بداية من الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، ويحضر هؤلاء الطلاب في تلك الصفوف الثلاثة المدرسة معظم أيام الأسبوع، ولذلك حاجتهم أقل لتلك القنوات التعليمية لأنها تمثل لهم خدمة مساعدة وليست أساسية.

أما القناة الجديدة الثانية ستنطلق في نفس اليوم، وهي موجهة لتغطية الحصص التعليمية للصفوف الثلاثة بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي، وطلاب هذه المرحلة من التعليم تعتمد بشكل أساسي على المصادر الرقمية الكثيرة والتي متاحة حاليًا بشكل مجاني عبر أكثر من منصة تعليمية، من ضمنها منصة التعليم في بنك المعرفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت قناة مدرستنا على التردد 12303 في 18 من شهر أكتوبر الماضي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، لتبث محتوى علميا للصفوف التعليمية من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وهي المواد الأساسية والتي تُضاف للمجموع، ويتم عرض المحتوى العلمي باللغة العربية بسبب وجود فئة كبيرة من الطلاب داخل المدارس الحكومية وتدرس المواد باللغة العربية، وسيتم إتاحة حصص في مواد العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط قناة مدرستنا من خلال موقع "يوتيوب" على شبكة الإنترنت، ويمكن للطلاب بالمرحلة الابتدائية والإعدادية متابعة المحتوى العلمي الذي تبثه القناة.

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وأتاحت الوزارة خلال الفترة الماضية، أكثر من منصة تعليمية لمساعدة الطلاب بمختلف المراحل الدراسية سواء في المناهج أو المصادر التعليمية، إلى جانب تسهيل تفاعل الطالب مع المعلم، وبداية نظام التعليم عن بعد، من خلال شاشة التليفزيون أو الإنترنت.