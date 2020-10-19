أديب عن أهمية قناة "مدرستنا": "محدش عارف هيحصل إيه الأيام الجاية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إطلاق القنوات التعليمية في مصر ليس جديدًا حيث كانت متميزة بها دائمًا، معتبرًا إياها علامة مهمة جدًا في التعليم المصري.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "كان الإعلام المصري الحكومي يعلم أن له دورًا توعويًا وتعليميًا ولم يكن يهتم بالتسلية، لكن بث قناة مدرستنا متطور عما كانت عليه القنوات التعليمية من قبل على مستوى جودة المدرسين والتدريس".

وتابع: "دول مدرسين واخدين الصنعة من الوزارة، وبقى تحت إيد الطالب قناة تعليمية بداية من الساعة 8 صباحًا وهو أمر عبقري، ولدى الطلاب فرصة لكي يتعلموا بشكل أفضل".

وأوضح، أن أغلب التعليم سيكون على التلفزيون والمنصات التعليمية لا في المدارس، مشيرًا إلى أنها ستكون مهمة لأي طارئ في الأيام المقبلة: "محدش يعرف الأيام الجاية هيحصل فيها لأن الإصابات تزايدت في أمريكا والدول الأوروبية".

وأكد، أن هناك طفرة حقيقية في التعليم المصري: "معضلة العالم في العام المقبل ستكون كيفية تعليم الطلاب، ومصر ستعقد فصول تقوية، وذلك في إطار نظام متكامل، ووفرت الدولة أكثر من فرصة لامتحانات الثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل، وهذه القنوات كلفت الدولة المليارات لكي يتابع الطلاب دروسهم".

ولفت أديب، إلى أن التعليم كان يجب أن يكون وجهًا لوجه، لكن مصر تعيش ظروف غير طبيعية وهو ما ألزمها بإيجاد حلول غير طبيعية: "لم يحدث تغيير في التعليم المصري خلال آخر 30 سنة إلا في آخر 5 سنوات، لم يحدث أي شيء، متشلش قلم من ورقة، كنا عايشين على الحفظ وتسميع الكلام وجدول الضرب".