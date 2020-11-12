بالفيديو.. ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني "T1"

اختتمت فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)، وذلك بمشاركة حاملة المروحيات المصرية "أنور السادات" من طراز الميسترال، ومجموعتها القتالية والفرقاطة "شرم الشيخ"، طراز بيري، ولنش الصواريخ "علي جاد"، من طراز "سليمان عزت"، وسفينة الإبرار ALBION" HMS" البريطانية، ومجموعاتها القتالية المصاحبة، وعدد من الفرقاطات واللنشات.

تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة، على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا تنفيذ تدريبا متميزا لتبادل وسائط الإبرار البحرى بين الجانبين، عكس مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية، التي يتمتع بها كل العناصر المشاركة فى التدريب.

كما اشتمل التدريب أيضا على تنفيذ تدريب لحماية السفن التى تحمل شحنات هامة، وتأمينها مع التدريب على عمليات الإعتراض البحري طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وكذا تنفيذ تدريباً للدفاع الجوى لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية فى نطاق عملها.

وشهدت المرحلة الختامية للتدريب، تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار مجموعات من القوات المحمولة بحرا أو المحملة على وسائط الإبرار والقوات الخاصة البحرية وتأمينها، حتى وصولها للساحل، وتنفيذ عملية اقتحام ناجحة للشاطئ، تمهيداً لإبرار القوة الرئيسية.

وتفقد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، القوات المشاركة فى التدريب من الجانبين، وأشاد بما لمسه من استعداد قتالي عال للقوات، وكفاءة فنية عالية للمعدات والوحدات البحرية مؤكداً على أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات لتوحيد المفاهيم وتبادل نقل الخبرات خاصة مع البحرية البريطانية والتى تعد واحدة من أعرق البحريات فى العالم.