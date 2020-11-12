تكريم 78 متدربا في نهاية دورة موازنة البرامج والأداء بجامعة سوهاج

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، متدربي دورة موازنة البرامج والأداء، الوم، التي نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة خلال الفترة من 8 حتى 10 من نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، الدكتور أحمد جلال الأمين المساعد للجامعة، المحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة.

وفي بداية اللقاء أكد رئيس الجامعة، أهمية البرنامج التدريبي للدورة لتأهيل الكوادر البشرية بالجامعة ليكونوا نواه لبدء العمل بالنظام الجديد للموازنة، وتعريفهم بموازنة البرامج والآداء باعتبارها إحدى أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام ٢٠١٦ بهدف تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي وفق الموارد المتاحة والأولويات المحددة التي يفرضها الواقع.

وأشار إلى ضرورة تدريب الكوادر بمختلف الإدارات والقطاعات، لتمكينهم من تطبيق الموازنات طبقاً للنهج الجديد لوزارتي المالية والتخطيط، جنباََ إلى جنب مع موازنة الأبواب والبنود.

وفي السياق، أكد المحاسب أشرف القاضي، أن الدورة هدفت إلى تعريف المشاركين بمفاهيم الموازنات وأهدافها كخطة شاملة لمختلف الأنشطة، وإعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء كأسلوب متطور من أساليب إعداد الموازنات بالقطاع الحكومي، إلى جانب تمكين المشاركين من تهيئة الظروف الملائمة اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء في مختلف وحدات الجامعة.

وكذلك تمكين المشاركين من المساهمة الفعالة في إعداد الموازنات ودراستها ومتابعة تنفيذها وتحليلها، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات الضرورية لإعداد موازنة البرامج والأداء بما يضمن تحقيق المؤشرات الإيجابية للكفاءة والفعالية والاقتصاد.

وقال الدكتور أحمد الخطيب، إن البرنامج التدريبي للدورة استمر لمدة ٣ أيام متواصلة بمقر مركز ضمان الجودة بالحرم الجامعي القديم، واستهدف مديري العموم ومسئولي وحدات الموازنية و المحاسبية و التخطيط، والذي بلغ عددهم ٧٨ متدرب.

وحاضر في التدريب نخبة متميزة ومتخصصة في هذا المجال بمختلف قطاعات الجامعة، مضيفاً أن التدريب تناول آليات التخطيط و كيفية تحديد مؤشرات الأداء للبرامج الموازنية ذات الأولية بالجامعة، مشيراً إلى استمرار إدارة المركز في تنظيم مثل هذه الدورات التي تمثل إضافة قوية في مجال بناء الكوادر البشرية بالجامعة كونها تتفق مع المهارات اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة و رؤية مصر 2030.