BMW تدخل من جديد قطاع "السكوتر" بمفهوم جديد لنظام الدفع الكهربائي

منذ بداية دخول الكهرباء والتكنولوجيا قطاع السيارات وأشكال المواصلات المختلفة، ظهرت تقنيات جديدة ومختلفة لأشكال التنقل على الطرق مصاحبة للبيئة منها السيارات الكهربائية والهجينة.

ومن ضمن الشركات الرائدة في قطاع السيارات خاصة ذات نظام الدفع الكهربائي الألمانية BMW، والتي أعلنت منذ ساعات عن مفهوم جديد في التنقل الكهربائي من خلال نموزج "اسكوتر" أطلق عليه BMW Motorrad Definition CE 04، في محاولة من الشركة لاستعادة مكانتها الرائدة في هذا القطاع مرة أخرى .

ونشرت الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب) فيديو يوضح إمكانيات النموزج الجديد للأسكوتر الكهربائي، والتصميم الرائد وحلول الاتصال المبتكرة ، حيث يجسد التصميم القطاعي لـ Definition CE 04 جمالية وأسلوب حضري جديد منها (الخطوط الواضحة، الأسطح الكبيرة باللون الأبيض المعدني المعدني والأشكال الدقيقة تخلق أبعادًا حديثة).

تم طلاء القلب التقني لـ Definition CE 04 - المكون من نظام الدفع ، والذراع المتأرجح أحادي الجانب، والدعامة الزنبركية وحزام الأسنان - باللون الأسود غير اللامع، وتعد الشاشة مقاس 10.25 بوصة الأكبر من نوعها حتى الآن في فئة السكوتر، وتعمل كواجهة بين العالمين التناظري والرقمي للسائق.

وتعتمد الشركة في مفهومها Motorrad Definition CE 04 الجديد على سكوترها الكهربائي C Evolution الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2014، وعلى مدى نصف العقد الماضي، قامت BMW بترقية C Evolution بدرجة كافية بحيث قدمت 100 ميل من المدى لكل شحنة وسرعة قصوى تصل إلى 80 ميل في الساعة، وأصبح سكوترها الكهربائي C Evolution بمنزلة منصة اختبار محدودة التشغيل للمستقبل الكهربائي لقسم الدراجات النارية في BMW.