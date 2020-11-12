مدير مستشفى دمياط العام: جددنا كل أقسام المستشفى

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى دمياط العام، استمرار اعمال تطوير أقسام المستشفى، وتطوير الحضانات وعناية الأطفال وتزويد قسم العناية المركزة ب12 جهازًا للتنفس الصناعي وتطوير البنية التحتية للدور الخامس (قسم الجراحة والجراحات التخصصية).

وجرى إمداد المستشفي بـ 200 سرير مريض كامل، كما تم الانتهاء من فرش 3 أدوار من مبنى العيادة الخارجية وجاري التشغيل التجريبي بقسم الكلي الصناعي بمستشفي دمياط العام تمهيدا لنقله من مستشفى دمياط التخصصي بعد استحداث قسم غسيل الكلى للأطفال والغسيل البريتوني الحلم الذي طال انتظاره ليكون أول مركز متخصص متكامل للغسيل الكلوي بدمياط.

كان وكيل وزارة الصحة، عقد اجتماعًا، مع مديرى المستشفيات الخاصة ومستشفى الأزهر الجامعي ومعهد الأورام ومستشفى الهلال ومدير هيئة الإسعاف، لمناقشة التنسيق والتعاون لاستقبال حالات كورونا التى تستلزم رعاية مركزة وتخصيص عدد من الأسرة وغرفة للعزل لتتناسب مع الحالات المؤكدة، فضلا عن تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية وبعض مديري المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقا للاحتياجات وتنفيذا لقرار الوزارة بشأن مشاركة القطاع الصحي الخاص مع مديرية الشئون الصحية فى مواجهة الجائحة.