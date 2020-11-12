عدد أدوار العقار مرتبطة بحجم الشارع.. ننشر أبرز ضوابط البناء الجديدة

كشف مصدر حكومي، إن الضوابط التخطيطية والبنائية المبدئية الجديدة لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تتضمن اشتراطات تطبق لأول مرة.

وشرح المصدر لـ"الوطن"، أن من أبرز الضوابط الجديدة، هى أن ارتفاع العقار من حيث عدد الأدوار سيكون مرتبطًا بعرض وسعة الشارع، قائلًا: "يعنى منطقة مثلا عرض الشارع فيها 4 متر، لا يمكن نسمح مرة تانية زى اللى حاصل من زمان، إننا نلاقي فيها أبراج فيها 12 دور سكني"، موضحًا أنه سيتم إصدار ضوابط، تحتم أن يكون عدد الطوابق مرتبط بسعة الشارع.

وتابع: "الاشتراطات في مسودتها النهائية، مازالت قيد المناقشة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، قبل نهاية العام الجاري، حيث من المقرر أن يبدأ من يناير المقبل عودة التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء وذلك وفقا للضوابط الجديدة التي ستعلن".

وفي مطلع يونيو المنقضي، قررت الحكومة إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ذات الكثافة السكانية العالية 4 محافظات، وهي القاهرة الكبرى إلى جانب محافظة الإسكندرية.

الحكومة تتجه لتجميد البناء في بعض المناطق

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسئول أن الاشتراطات البنائية الجديدة تتضمن أن المحليات لن تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار تراخيص البناء، وأنه سيكون هناك مناطق محددة، سيتم تجميد البناء فيها، للحفاظ على الطابع العمراني من جهة، وعدم الضغط على حركة المرور والمرافق والخدمات من جهة أخرى.