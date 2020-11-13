حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الحمل بشخصيتهم الاندفاعية، ولكنه في الوقت ذلك له قدرة كبيرة على التحليل، ويملك مواليد الحمل قلبا طيبة حنونا، كما يعتبر مصدر ثقة وملجأ أمان للآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.