86979 طنا.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 11 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5992 طنا من الرمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21710 طنا من خشب الزان والذرة، ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1221 حاوية مكافئة تشمل خضراوات و حاصلات زراعية و فاكهة يتم تصديرها إلى الإمارات و السعودية و المغرب و هولندا و سلوفينيا و انجلترا و المانيا و ايطاليا و فرنسا .بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 243 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3189 حاوية مكافئة .

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86979 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27294 طنا كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2679 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3975 شاحنة منها 734 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38280 من البضائع العامة .