حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجوزاء قدرة كبيرة على التكييف مع مختلف الأوضاع التي تحيط به والظروف التي يتعرض لها، ومن الصعب أن تتوقع ردود أفعالهم، فضلا أن لديهم سرعة بديهة وذكاء عالي، ودائما يقدم المساعدات للآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بالنشاط والرغبة في التجديد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.