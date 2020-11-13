حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعد برج السرطان من الأبراج المائية، ويتمتع مواليد البرج بالعديد من المميزات التي تجعلهم مصدر سعادة للآخرين، ولهم شخصيات يحبها جميع المحيطين بهم، فضلا عن إنهم شخصيات مبدعة ولديهم خيال واسع.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر والمريخ معاكسان وقد تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس والقمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.