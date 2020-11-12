الأب يعثر على عظام نجله المعاق.. الأمطار تكشف لغز اختفاء طفل منذ سنة وشهرين

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، لغز اختفاء طفل معاق منذ سنة وشهرين، بعد أن عثر والده على هيكل عظمي لنجله أعلى منزله.

وقال الأب في محضر الشرطة، إنه حال صعوده لسطح العقار لإزاحة مياه الأمطار، عثر على عظام آدمية أسفل بعض الرمال.

وتبين أن العقار مؤجر للمُبلغ منذ نحو سنة وشهرين، والعظام لطفل يرتدى بنطال، وبالبحث فى حالات الغياب، تبين وجود بلاغ غياب لنجله بتاريخ 26 يونيو 2016، لطفل آنذاك مصاب بإعاقة ذهنية، مقيم بذات الناحية، وباستدعاء والده، قرر أن الهيكل العظمي لنجله المُتغيب.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل عمره 20 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها، واعترف تفصيليا بإرتكاب الواقعة، وقرر باستدراجه المجنى عليه، مستغلاً إعاقته الذهنية للعقار المشار إليه، الذي كان يقيم فيه قبل انتقاله وأسرته لعنوانه المقيم به حاليا.

وذلك بغرض التعدي، وقاما بالصعود لسطحه وحال شروعه بالتعدى على المجنى عليه، قام الأخير بالصراخ وخشية افتضاح أمره، قام المتهم بالإجهاز عليه، وخنقه بيديه، وكتم أنفاسه، وعقب ذلك قام بإخفاء جثته بوضع كمية كبيرة من الرمال عليها، وكان يقوم بمداومة متابعته حتى لا تظهر جثته ويفتضح أمره، وبعد 6 أشهر من ارتكابه الواقعة، قام وأسرته بترك المنزل محل الواقعة والإقامة بعنوان آخر.