حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يحتاج مولوج برج الأسد شريك حياة مدرك لشخصيته ويتمكن من التعامل معها، وعادة يميلون إلى الاستقرار، فضلا عن إنهم يتميزون بالكرم يصل إلى السخاء.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في منزل العلاقات يعدك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.