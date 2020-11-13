حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الميزان قدرة كبيرة على تكوين الصداقات والاندماج في الحياة الاجتماعية، كما يحترم مولود الميزان مشاعر الآخرين ويتعاطفون دائما معهم، ويميلون إلى تحكيم عقولهم في قبل اتخاذ القرارات والاعتدال في آرائهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم القمر في برجك والوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.