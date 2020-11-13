حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

لا يعرف مواليد برج العقرب الاستسلام فهم يتصفون بالقوة والثبات، لديهم قدرة كبيرة على تجمل أعباء وضغوط الحياة ومواجهة المشاكل فضلا عن قدرتهم على اتخاذ القرارات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك. كما أن اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة يجعلك ترى الصورة بوضوح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.