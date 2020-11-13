حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مواليد برج القوس الحرية، لديه روح مرحة ومتفائلة، ويتصفون بالكرم الشديد، ولديهم قدرة كبيرة على مواجهة الصعاب لتحقيق أهدافهم المنشودة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنعم بتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة ويساعدك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.