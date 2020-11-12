"التضامن": 7 شروط للالتحاق بمؤسسة الرعاية الذاتية لكبار السن في المرج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تطوير مؤسسة التثقيف الفكري بتكلفة إجمالية 3 ملايين ونصف، مشيرة إلى أن هناك شروطًا يجب توافرها للقبول بمؤسسة التثقيف الفكري والرعاية الذاتية لكبار السن في المرج، وهي:

- ألا يقل سن الملتحق عن 25 سنة من المعاقين ذهنياً من أصحاب الهمم.

- يكون للملتحق ولي أمر مسؤول عن تسليمه واستلامه من المؤسسة.

- أن يجتاز الكشف الطبي الظاهري للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية قبل الالتحاق.

- تقييم للحالة قبل الدخول ووضعها تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر.

- عرض الحالة على فريق متكامل مكون من أخصائي وباطني ونفسي.

- التعرف على جوانب القوة والضعف ووضع البرنامج الملائم وتحديد درجة الإعاقة.

- يشمل برنامج العمل تنمية مهارات التركيز والانتباه والتواصل البصري والحركي والسمعي، وتنمية القدرات الذهنية ومهارات التفاعل الاجتماعي، ووضع خطة لتعديل السلوك بتدعيم السلوكيات الإيجابية وتقويم الجوانب السلبية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع يتبعها 7 مؤسسات أخرى لرعاية الأبناء المعاقين ذهنياً بالجيزة وحدائق القبة، وواحدة للفتيات بحلوان، وواحدة في مصر القديمة، بالإضافة إلى مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس.

دور المسنين تشترط بلوغ سن 60 عاماً فأكثر للرجال و55 عاماً للسيدات

كما أعدت وزارة التضامن الاجتماعي، دور للمسنين وهي عبارة عن مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنين يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، بشرط بلوغ سن 60 عاماً فأكثر "الرجال 60 عاماً والسيدات 55 عاماً"​، ويجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسون عاماً إذا توفرت الإمكانيات بالدار، والخلو من كافة الأمراض المعدية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة، على مستوى الجمهورية، من بينها "سيدات بلا مأوى، ورجال بلا مأوى، وأخرى تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته"، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، بالشراكة مع الوزارة.