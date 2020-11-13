حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز عيوب مولود برج الجدي انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هنالك العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن إنه يميل في بعض الأوقات التقليل من الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

معاكسة القمر والمريخ قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس تقترن بالقمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.