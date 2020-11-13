حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى مولود برج الدلو للحصول على المعرفة في شتى الأمور الحياتية، شغفه الدائم لاكتشاف الأمور الغامضة وغير المألوفة، الأمر الذي يدفعه لتجربة أشياء جديدة دائما.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر بمنزل الحظ تمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان اللبناني مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.