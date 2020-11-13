حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الحوت حسا فنيا مميزا، ومن أكثر أماكن العمل التي تناسبه الأوساط الفنية بمختلف أنواعها، ومن أبرز مميزاته إنه قليل اللوم والعتاب على الآخرين مما لا يشكل لهم عبئا في التعامل مع مولود الحوت.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وروح تفاؤل ويعدانك أيضا بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 30 مارس.