إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أسيوط - القاهرة" الصحراوي الشرقي، منذ قليل، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم سيارتين بالقرب من كمين عرب العوامر أبنوب دائرة المركز ووقوع مصابين.

على الفور إنتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

نجم عن الحادث إصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفى أبنوب لتلقي العلاج اللازم وجارى رفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور وتحرير محضرا بالواقعة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث السير منها مصرع وإصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعى وحادث أصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم جرار زراعى بدون ارقام بسياره ربع نقل اثنين كابينه بالطريق الصحراوى الغربى اول مدخل الغنايم في محافظة أسيوط وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة