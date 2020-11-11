إصابة 5 عمال في حادث تصادم وانقلاب 3 موتوسيكلات ببني سويف

أصيب 5 عمال، بإصابات مختلفة في حادثين منفصلين على الطرق بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، تبين أن الحادث الأول نجم عن تصادم دراجتين ناريتين "موتوسيكلين"، بدائرة مركز الواسطى، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، والثاني ناتج عن انقلاب "موتوسيكل" ثالث، بدائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة سائقه.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بحدوث تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية "كوم أدريجة"، التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة، ووجود 4 مصابين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

وأفاد مصدر بمديرية الصحة بأن طوارئ مستشفى الواسطى المركزي استقبل المصابين، وجميعهم عمال يقيمون بمركز ومدينة ناصر، وهم: "رمضان أحمد رمضان"، 45 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن، و"رجب أحمد رفاعي"، 43 سنة، مصاباً باشتباه كسر الذراع الأيسر، و"سيد حسين محمد حسين"، 40 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و"ياسر محمد عبد الباقي"، 42 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وتم اجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصابتهم نتيجة الحادث.

وفي الحادث الثاني، اصيب عامل نتيجة انقلاب دراجة نارية كان يقودها، بالقرب من نادي "الطلائع"، قرب مطلع كوبري النيل بمدينة بني سويف، اتجاه الشرق، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي، وتبين أن المصاب يُدعى "سيد حنفي محمود"، 50 سنة، مقيم بناحية "الغمراوي"، بمدينة بني سويف، ويعاني الإصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له.