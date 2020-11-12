الكشف على 2150 مواطنا في قافلة طبية شاملة بدمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية بقرية "السعدية البحرية" التابعة لمركز كفر سعد، ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تجري تباعًا بقرى المحافظة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، إن القافلة باشرت الكشف الطبي على المواطنين في ثان أيام عملها، اليوم، وضمت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأشار إلى توقيع الكشف الطبي على 2150 مواطنا، و تحويل 21 حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات أخرى، بالإضافة إلى إجراء 350 تحليل معملى و45 أشعة سينية وإجراء الكشف بالسونار لعدد 42 حالة.

وفي وقت سابق شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، وبإشراف الدكتورة جيهان الديب، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة فاطمة رشاد مدير إدارة التفتيش الصيدلي، حملة للتفتيش على عدد من العيادات ومراكز التحاليل والأشعة والصيدليات العامة، أسفرت عن ضبط كميات من المستلزمات و الكيماويات معدة للاستخدام ومنتهية الصلاحية وكذلك كميات من الأدوية منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة المفتشات وتسليمها للشرطة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

يأتي ذلك في إطار الحملات المستمرة المفاجئة و الدورية لضبط سوق الدواء و توفير أفضل خدمة صيدلية للمرضى وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان .