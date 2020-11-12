عالم فيروسات: نتائج لقاح "فايزر" مبشرة لكن لا يمكن اعتمادها بشكل نهائي

قال الدكتور إسلام حسين، عالم الفيروسات المصري بجامعة ميتشجن، إنه لم يتم التوصل للقاح فيروس كورونا بعد، وما تتداوله وسائل الإعلام بخصوص لقاح شركة "فايز" الجديد جاء بعد إجراء تجارب سريرية على ما يقرب من 44 ألف متطوع، وأثبت كفائته على 94 منهم فقط، ومازالت عينة المتطوعين لم تكتمل بعد.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن البروتوكول الخاص بالتجارب السريرية سيأخذ في الاعتبار الحالات التي ستتأثر بشكل طفيف، والحالات الأخرى التي ستتدهور، موضحا أن العالم حاليا لا يتمتع برفاهية الانتظار لحين الوصول للقاح، ويجب الخروج مع بداية العام الجديد بلقاح ذي جودة وأمان عالي للاستخدام: "نتائج لقاح فايزر مبشرة لكن لا يمكن اعتمادها بشكل نهائي".

وأكد أنه وفي حال نجحت الشركة في إنتاج 50 مليون جرعة سيكون شئ جيد، ولكن العالم كله بحاجة لعدد أكبر من اللقاحات لتوزيعها على كافة مواطني دول العالم حتى تعود الحياة بشكلها الطبيعي مرة أخرى، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية تستعد لإنتاج اللقاح الجديد بعد التأكد من جدية الاختبارات الخاصة بلقاح كورونا.

وتابع: "التجارب السريرية تعتمد على أخذ نصف المتطوعين للقاح الأساسي، فيما يأخذ النصف الباقي اللقاح الوهمي، ويتم متابعة المشاركين كافة في الاختبار، وجاءت كل الاختبارات لتؤكد أن المرضي تتحسن حالتهم ولا تسوء، وحتى الآن لم يتم نشر أية بيانات تخص خطورة التعرض لذلك اللقاح".

وأضاف: "جربنا الريمديسفير وله تاريخ طويل منذ 10 سنوات في علاج بعض الأمراض، وتم الاستعانة به في البروتوكولات العلاجية ضد كورونا، حتى دخل ضمن الأدوية المستخدمة، ويطمح كافة العلماء للوصول للقاح أفضل من ذلك اللقاح ويعالج كافة الأمراض الخاصة بكورونا بمختلف مراحلها، ويحدث ذلك عبر تطوير اللقاح، حتى لا تتوقف الحياة مرة أخرى في حال تطور الوباء مستقبليا".

واختتم: "ممكن الوباء ده ميكنش أخر حاجة، ومش عايزين ناخد المقلب ده تاني، وده الواقع وعايزين نكون جاهزين ومستعدين للمستقبل، ولازم يكون عندنا لقاح واسع المدى يعالج كل الفيروسات الخاصة بكورونا، حتى إذا حدثت حالات في المستقبل نطلع الدواء ونستخدمه، وأيا كان ثمنه لن يصل للتريليونات التي يتم صرفها حاليا للوصول للقاح يخص كورونا".