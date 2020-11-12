ألمانيا ترحب بتطوير لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا

رحَّب وزير الصحة الاتحادي في ألمانيا ينس سباهن بالتقدم الذي أُحرِز بإعلان شركتي "بيونتيك" و"فايزر" عن اللقاح الذي طورتاه، الذي يوفر وفقا لنتائج دراسات المرحلة التجريبية الثالثة حماية من ڤيروس "كوفيد-19" بنسبة تزيد على 90%؛ مما سيسرع من إجراءات ترخيص اللقاح في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأعربت وزيرة البحث العلمي الاتحادية أنيا كارليتشيك عن تفاؤلها قائلة: "نشعر بفرط السعادة بالنتائج الإيجابية التي أجرتها شركة بيونتيك وشركة فايزر لتطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد-19" بدعم من وزارتنا".

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم، أن التقدم الذي أعلنت عنه شركتا "بيونتيك" و"فايزر" لا يدعو إلى التفاؤل في ألمانيا فحسب، بل ويعطي العالم بأكمله بارقة أمل في الصراع ضد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أبرمت اتفاقا إطاريا مع الشركتين لطلب ما يصل إلى 300 مليون عبوة لقاح.

وأوضح البيان أن شركة "بيونتيك" حصلت على مبلغ 375 مليون يورو من البرنامج الخاص لتطوير اللقاحات والأمصال الذي تتبناه الحكومة الاتحادية من أجل تطوير لقاح ضد ڤيروس كوڤيد-19، كما استطاعت ألمانيا بحكم مكانتها الدولية في المشهد الابتكاري والبحثي وبما تحوزه من مقومات إطارية وتمويلية، أن تسهم إسهاما مباشرا في النجاح الذي تم إحرازه.

وأضاف أن كثيرا من الدول حول العالم، من بينها مصر، أبدت اهتماما كبيرا بتطوير اللقاح، مؤكدا أنه نظرا لأن التقدم الذي أحرزه البحث العلمي لا يزال حديث العهد، فإن مسألة شبكات الإنتاج والإمداد على مستوى العالم تتصدر المشهد.

وتجدر الإشارة، إلى أن ألمانيا تراهن في تلك المسألة على إيجاد شراكة دولية ووضع حلول متعددة الأطراف بدلا من النزعات القومية في التعامل مع اللقاح، وتدعو في كافة المحافل الدولية إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 والأدوية ووسائل التشخيص عالميا على نحو عادل وشفاف وبتكلفة محتملة.