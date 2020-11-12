"بحوث الصحراء" يوزع بطاريات دواجن وأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

أعلن المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، عن دعم المرأة المعيلة بالقرى والنجوع داخل المجتمعات المحلية الأكثر إحتياجا ً، لتوفير حياة كريمة لهن، من خلال المشروعات الصغيرة المدرة للدخل والتي تساعد على تحسين الحياه المعيشية.

وسلمت إدارة المرأة بالمركز بالتنسيق مع وحدة الدعم الفنى والإرشادي بمرسى مطروح، عددا من المعيلات، بطاريات تربية الدواجن ودواجن عمر 4 أشهر وأعلاف تكفى لمدة شهرين، بغرض تحسين دخولهن.

وحضرت فعاليات التسليم المهندسة فاطمة عبد الحاكم والمهندسة هالة محمد بإدارة المرأة بمطروح، في إطار دعم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لمواطني الصحراء الغربية وخاصة المرأة البدوية فى القرى والنجوع لتحسين المستوى المعيشي للمرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.

وأكدت المهندس فاطمة عبد الحاكم، مدير إدارة المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تسليم كل سيدة عدد 50 دجاجة عمر 4 أشهر بالإضافة إلى عدد 3 بطاريات و3 شيكارة أعلاف دعما للسيدات، بمدينة مرسي مطروح وتحديداً بمناطق الجبيهات بالمجتمع الأول وقبيلة الكميلات بالمجتمع السادس غرب مرسي مطروح.

وجرى تسليم عدد 200 دجاجة و 12 شيكارة علف مركز و 12 بطارية لتربية الدواجن للمستفيدات بمرسى مطروح، بالإضافة إلى تسليم عدد 200 دجاجة أخرى و 12 بطارية تربية ودواجن و 12 شيكارة أعلاف مركزة للسيدات بمركز رأس الحكمة.

وأضافت "عبدالحاكم" أن المركز اختار 20 سيدة من خلال مراكز الدعم الفني المنتشرة من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة السلوم غربا ً بواقع عدد 8 سيدات بمركز سيدى برانى و4 سيدات بمركز النجيلة و4 سيدات بمركز مرسى مطروح و4 سيدات برأس الحكمة، بناءا على معايير معينة ومنها أن تكون السيدة أرملة أو مطلقة أومن ذوى الإحتياجات الخاصة، على أن يجرى الإختيار بالتنسيق مع وحدات الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة موارد مطروح، وأشارت إلى أنه اللجنة المشكلة إنتهت من أعمال توزيع الأنشطة على السيدات بمركزى رأس الحكمة ومرسى مطروح.

من ناحية أخرى، أكدت السيدات داخل المجتمعات المحلية بعد إستلامهن الدواجن والأعلاف، سعادتهن بهذه المشروعات الصغيرة التى تساعدهن على تحسين الحياة المعيشية لأسرهن خاصة وأنهن يعولن أطفالا.