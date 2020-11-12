أخبار التعليم.. الأحد آخر مهلة لسداد المصروفات.. وصفر كورونا بالجامعات

قرارات جديدة يتابعها يوميًا أولياء الأمور والطلاب بالمدارس والجامعات، لمعرفة مسار العملية التعليمية في ظل انتظار الجميع لاعلان الموجة الثانية من كوفيد 19 والتي تحدد مدى قوتها وانتشارها إغلاق مدارس واستمرار أخرى وفقا للصلاحية التي مُنحت إلى المحافظين.

وعليه تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز القرارات المهمة وآخر أخبار التعليم في مصر، كالتالي:

خطة التعليم لمنع إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، عن تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الـ4 أسابيع الأولى من بداية العام الدراسي الجديد مرت بسلام، ولا يوجد أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي، والوضع الصحي بالمدارس مستقر وغير مقلق على الإطلاق.

وقال وزير التعليم، لـ"الوطن"، إنّ هناك التزام من جميع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، لافتا إلى أنّ الوزارة وضعت سيناريوهات عديدة حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، ونسبة الحضور بالمدارس وصلت إلى 97%، وذلك حرصا من التلاميذ على الحضور للمدارس وحضور الحصص الدراسية.

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الأحد المهلة الأخيرة لسداد المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّ الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر، هو الموعد النهائي لسداد أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والدولية لقيمة المصروفات الدراسية كاملة للعام الدراسي الماضي 2019/2020.

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قانون تنظيم الجامعات يوضح عقوبة عدم ارتداء الكمامة لطلاب الكليات

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنّ عقوبة عدم ارتداء الكمامة، تعتبر مخالفة صريحة لقرارات مجالس الجامعات، ووفقا لقانون تنظيم الجامعات تعتبر من الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وبالتالي يعاقب على مخالفة التعليمات الإحالة لمجلس التأديب ومن ثم توقيع العقوبة المبينة وفقا لوقائع وكواليس الضبطية.

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رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفترة المقبلة في حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنّ الجامعة جاهزة لكل السيناريوهات المتوقعة سواء على مستوى استمرار العملية الدراسية بالكليات دون تأثر أو من خلال جاهزية المستشفيات الجامعية.

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الجامعات الخاصة تسجل صفر كورونا

قال عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، إنّه جار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، في إطار توجيهات الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدين أنّه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ انطلاق الدراسة في 17 أكتوبر الماضي.

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"المستقبل" تتقدم 30 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات

أعلنت جامعة المستقبل في مصر، إحراز تقدم جديد في التصنيف العالمي الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وذلك وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى.

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