التعليم العالي: المعامل البحثية مجهزة بإمكانات تخزين 70 درجة تحت الصفر

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعامل البحثية بمختلف القطاعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو الموجودة بالمركز القومي للبحوث، لديها الإمكانات التي تؤهلها لتخزين أي عقار أو لقاح أو علاج طبي أو أي شيء، يحتاج لدرجة تخزين 70 درجة مئوية فأكثر تحت الصفر، وذلك نظرا للطبيعة المعملية والبحثة المخصصة للمعامل.

وأوضح المصدر، أن إمكانات التخزين لدى المعامل، تقتصر على التخزين والتجارب والبحث العلمي، وفيما يتعلق بإمكان التخزين لأي لقاحات، تحتاج لدرجات تخزين معينة، أكد أن الأمر يتعلق بعدد من الجهات المسئولة كوزارة الصحة والسكان، فهي المنوطة بالتنقلات والتخزين وتوفير الإمكانات اللازمة لها.

وتابع المصدر، أن الفترة الأخيرة شهدت مصر تقدما وتطورا محلوظاً للمعامل البحثية والإمكانات المعملية المتميزة، التي تؤهلها للدخول في سباق الدول المتقدمة لتحضير الأدوية للأمراض المختلفة، وكذلك الدخول في سباق تحضر اللقاح لكورونا فيروس، وهو ما يجري حاليا من علماء المركز القومي للبحوث.

وكان الدكتور أشرف الفقي، أستاذ الأبحاث الإكلينكية بواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ لقاح كورونا المستجد " كوفيد 19"، المعلن عنه من شركة فايزر الأمريكية مؤخرا، سيواجه عدد من التحديات، أبرزها يتمثل في أنه عبارة عن جرعتين، ويجب أن لا تتجاوز الفترة الزمنية بينهما 3 أسابيع.

وأوضح أن ذلك سيحتاج إلى تنظيم شديد من الهيئات والإدارات المكلفة بمنحه وتوزيعه وحقنه للمواطنين، وذلك لضمان احصول على الجرعات للجميع في التوقيتات المناسبة، قائلا: "إذا تجاوزت المدة بين الجرعتين الـ3 أسايبع لا تكون هناك جدوى للجرعة الأولى، خاصة وأن الأجسام المضادة تبدأ في التكوين بعد أسبوع من الحقن بالجرعة الثانية".

وتابع أستاذ الأبحاث الإكلينيكة بواشنطن، أن الأمر الثاني للقاح شركة فايزر، يتمثل في ان يتم تخزين اللقاح في مكان تكون درجة حرارته 70 درجة تحت الصفر، وهو ما يتطلب تجهيزات وتعزيزات متميزة، خاصة أثناء نقله من مكان لآخر.