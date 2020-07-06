حسن شحاتة ناعيا رجاء الجداوي: حببتنا في الحياة وعلمتنا الطيبة

نعى حسن شحاتة، المدير الفني سابقًا لمنتخب مصر، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، الذي وافتها المنية فجر الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "البقاء لله أنا بعزي نفسي وبعزي مصر كلها في وفاة الفنانة العزيزة علينا كلنا"، موضحًا أن زوجها الراحل حسن مختار كان صديقا له فترة طويلة.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن حسن مختار وحديثه عن زوجته رجاء جعل الجميع يُحبها، "أنا مش هجمل الكلام، بس حسن مختار حببنا في مدام رجاء، من الكلام اللي كان بيقوله عليها كزوجة وكأم، يخلي أي حد يحبها من غير ما يشوفها".

وتابع: "لما كان في منتخب الشباب وروحنا الإسماعيلية نعمل ماتش عزمتنا عندها، الكلام اللي قاله كابتن حسن على مدام رجاء كان جميل جدا، رجاء تحببك في الحياة، تحببك في الطيبة تعلمك إزاي تبقى طيب، وتعمل حساب الناس كلها، تحببك في كل حاجة، بعزي نفسي ومصر كلها في رحيلها".