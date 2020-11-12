"تضامن دمياط" يشكل لجنة لتقييم الأداء الوظيفي والوقوف على مستوى الخدمة

شكلت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط و إدارة الضمان الاجتماعي والرقابة والمتابعة، لجنة لزيارة الإدارة الإجتماعية بكفر البطيخ، والوحدتين الاجتماعيتين بالبستان والركابية، لمتابعة سير العمل والوقوف على تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

واستطلعت اللجنة رأي المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم، وبعض شكاواهم كما تقدم أعضاء اللجنة بالشكر لكافة العاملين على الالتزام والإنضباط، وفي نهاية الزيارة شدد أعضاء اللجنة على حسن التعامل مع الجمهور وأداء الخدمة كرسالة وواجب وطني قبل أن تكون مجرد وظيفة .

وفي وقت سابق زار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط مكتب بريد دمياط، للإطمئنان على انتظام عملية صرف معاش "تكافل وكرامة"، وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما قام بالتنسيق مع المختصين بالمكتب، وبحث كافة المعوقات وسبل التغلب عليها، ووجه إدارة الضمان الاجتماعي ومكتب الرقابة والمتابعة، ومديري الإدارات الاجتماعية بمتابعة عملية الصرف والتنسيق مع كل مكتب بريد كلُ في نطاقه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بمتابعة عملية صرف المعاشات وتيسيرها لأقصى مدى، وقالت "القباج" إن صندوق برنامج تكافل وكرامة، يستهدف استمرارية البرنامج، لافتة إلى أنه يعمل على توفير تمويل مستقبلي للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدي، بالإضافة إلى أنه يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة.

وأشارت القباج إلى أن الصندوق سيعمل على تعبئة الموارد المالية من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأُسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأسر التي يقدم لها دعم نقدي ما يقرب من 3.65 مليون أسرة، أي ما يعادل 14 مليون مواطن.