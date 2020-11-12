دمياط الجديدة تطرح مناقصتين لشركات النظافة والجمع المنزلي

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة دمياط الجديدة، طرح مناقصتين عامتين بين الشركات المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي، وذلك بالحي الأول والمنطقة الصناعية وامتدادها والمقابر ومداخلها بالمدينة، وكذلك بالأحياء الثالث والرابع والخامس بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات الفنية يمكن الحصول عليها من مقر الجهاز، نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا مائتان وتسعة لكل مناقصة على حدة، على أن يقدم العطاء في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني وآخر للعرض المالي بإسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، وذلك لكل مناقصة علي حدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين إبتدائي بقيمة 100 ألف جنيه لكل مناقصة على حدة، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة علي حدة.

عقد جلسة استفسارات حول المناقصتين في 16 نوفمبر الجاري

وأشار "رجب" إلى أن جلسة الاستفسارات الخاصة للمناقصة الأولى ستعقد يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبرالجاري، ووفي اليوم التالي للمناقصة الثانية، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، واليوم التالي للمناقصة الثانية، على أن يُخطر المقبولون فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، مؤكدًا أن هاتين المناقصتين تخضعان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط جامعة خاصة

كان المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعلن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط جامعة خاصة، حيث تم تخصيص قطعة أرض بالقرى السياحية غرب المدينة على مساحة 247774.27 متر مربع (58.99 فدان)، وبسعر تقديري للمتر المربع 2830 جنيهًا، موضحًا أن النسبة البنائية لا تزيد عن 17% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع بدروم وأرضي ودورين متكررين، وبردود أمامية وجانبية وخلفية 10 أمتار، على أن يتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها، ولا يُسمح إنشاء أي فصول دراسية ومعامل بالبدروم.

وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع عشر سنوات، تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.