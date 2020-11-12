بغرض السرقة.. حفيدان يقتلان جدتهما بالغربية

ضبطت مباحث مركز طنطا شقيقين بتهمة قتل جدتهما باستخدام آلة حادة بغرض السرقة، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بعثور المدعو "م. ن" 45 عامًا، عامل، على جثة والدته، مقتولة داخل المنزل، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد محمود رسلان، معاون المباحث، وكشفت التحريات أن وراء الواقعة اثنين من أحفادها "ر" ، "ر" بغرض سرقتها فتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما لقيت طفلة مصرعها، بمدينة المحلة الكبرى، بعد تعرضها للضرب المبرح والتعذيب، على يد صديقة والدتها، رغم أن عمرها لم يتخط عامين، وتحفظت النيابة العامة على جثتها بمستشفى المنشاوي العام، وتبين من التحريات أن الطفلة كانت لدى صديقة والدتها وتدعى "آية. ز" 29 عامًا بمنطقة بسيسة بدائرة قسم ثالث المحلة، وكشفت التحريات أن المتهمة وزوجها وراء مقتل الطفلة حيث قاما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، وعقب ذلك توجها للمستشفى، وتركاها وفرا هاربين.

وأكد مصدر طبي أن الطفلة مصابة بنزيف بالمخ والبطن وكدمات في جميع انحاء الجسم، وعلى الفور تم نقل جثة الطفلة الى مشرحة مستشفى المنشاوي العام وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3685 بدائرة قسم ثالث المحلة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة لبيان سبب الوفاة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة.