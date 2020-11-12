نشاط الإسكان في أسبوع: طرح شقق وفتح باب التظلمات للإعلان الـ13

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، لخدمة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب، وتسلم خلال 36 شهرًا.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق حلمه في امتلاك وحدة سكنية خاصة به.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الوحدات بمساحات مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبنظام تقسيط يمتد على أكثر من سنة.

"الوطن" ترصد أبرز أنشطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال أسبوع.

أبرز ما قدمه صندوق الإسكان الإجتماعى خلال أسبوع:

- أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد، يضم 1011 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، وكاملة التشطيب، اعتبارا من 22 نوفمبر الجاري، وذلك في 5 مدن جديدة.

- كما كان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر، من شقق الإسكان الاجتماعي، للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في ست عشرة مدينة يوجد بها أولوية، حتى يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، وذلك كفرصة أخيرة لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم.

- كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإعلان عن الطرح الأول بمنطقة أرض مطار إمبابة، ويتضمن 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح ما بين 83 و100م2 ضمن المرحلة الأولى.

وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار.

- فى سياق متصل أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، عن طرح 17 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح من 14م2 إلى 100م2، بالإضافة إلى 19 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من 30م2 إلى 60م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى.

- ومن ضمن تلك الأنشطة قد أعلن صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، قبل أيام عن طرح 125 ألف وحدة سكنية، يوم الاثنين، لمحدودي ومتوسطي الدخل، المخصص للراغبين في التقديم، ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

ويستمر الحجز حتى الاثنين الموافق 12 ديسمبر المقبل، لجميع المواطنين، ومن المقرر تسليم تلك الوحدات خلال 36 شهرا، في عدد من المدن الجديدة، وهي: "بدر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة".