10 وظائف خالية في مصر اليوم بينها "منجد أفرنجي" بـ 5 آلاف جنيه

أعلن موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، توفير 10 وظائف تتطلب مؤهلات وسنوات خبرة، لسد احتياجات عدد من المؤسسات والشركات.

وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها، تفاصيل الوظائف المعروضة حاليا، كما يلي:

مسؤولو مبيعات وتسويق إلكتروني (سوشيال ميديا)

اسم الشركة: فوت كود.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة لـ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 لـ34 عاما.

المؤهل المطلوب: عال.

الراتب الأساسي: 3000 لـ3500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2500 لـ5000 جنيه مصري.

سائق خاص (رخصة خاصة)

اسم الشركة: الأهرام.

مقر العمل: حدائق الأهرام - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط خاصة.

السن المطلوب: 45 لـ62 عاما.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مصمم جرافيك

اسم الشركة: شركة كبرى في مجال المواد الغذائية المستوردة الفاخرة.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 5 لـ7 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: عال.

الراتب الأساسي: 7000 لـ10000 جنيه مصري.

مدير معرض ملابس

اسم الشركة: النصر.

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 لـ8 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 26 لـ33 عاما.

المؤهل المطلوب: عال.

محاسب (العمل في أسيوط)

اسم الشركة: قصر نابولي

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5 سنوات على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 27 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: عال.

ميكانيكي سيارات

اسم الشركة: كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار - وكيل سيارات سكودا.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: متوسط.

سنين الخبرة: 3 لـ10 سنوات.

رخصة القيادة: يشترط خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 لـ35 عاما.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 3000 لـ4500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 لـ1500 جنيه مصري.

منجد افرنجي

اسم الشركة: أنتريه للأثاث.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

السن المطلوب: 20 لـ40 عاما.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 4000 لـ5000 جنيه مصري.

أمن إداري

اسم الشركة: شركة المقاولات العمومية.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 3 لـ10 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 22 لـ40 عاما.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

الحوافز الإضافية: 100 لـ400 جنيه مصري.

مونتاج ومونتير

اسم الشركة: شبكة المجد الفضائية.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 لـ40 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

مندوب مبيعات جملة وتجزئة

اسم الشركة: سمارت جروب.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 8.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 3 لـ5 سنوات.

رخصة القيادة: يشترط خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 لـ37 عاما.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).