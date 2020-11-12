مقتل مسجل خطر في مواجهات مع الشرطة بالدقهلية

لقى مسجل خطر مصرعه، في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية، وعثر بحوزته على كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر، وتبين أنه مسجل سرقات عامة، ومتهم في قضايا مخدرات وضرب وإحداث عاهة.

وتمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، من تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامي الهارب، وشهرته السيد صبري 32 عاطل، مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية، مُسجل سرقات عامة وسبق إتهامه فـى عده قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، عاهة، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا سرقة بالإكراه، داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، ومجموعات قتالية من الأمن المركزي، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل لإحكام السيطرة عليه، خشية تعرض المواطنين للخطر، حتى تم إسكات مصدر النيران.

تبين مصرعه، وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و2 خزينة - فرد محلي – 55 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 كجم بانجو1200 جنيه – دراجة نارية بدون لوحات معدنية ) أخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق.