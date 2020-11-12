أستاذ إعلام: منصات الإخوان لا تعرف الأخلاق إطلاقا

قالت الدكتور سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المنصات الفضائية والإلكترونية التي يبثها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من دولتي قطر وتركيا، منصات لا تعرف الإخلاق على الإطلاق، وتبث خطاب تحريضي شديد الكراهية ضد الدولة المصرية والدول العربية المستقرة بشكل عام.

وأضافت "عثمان"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "extra news"، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن هذه المنصات تستهدف إثارة المواطن بشكل عام ضد دولته ونشر الأمور السلبية والأمور المحبطة، ودعاوى زيف نشر الإحباط واليأس بين المواطنين، ويلعبون على الوتر الاقتصادي تارة، وعلى الاجتماعي تارة أخرى.

وتابعت أن كليات الإعلام حول العالم، تدرس مواد تسمى بأخلاقيات الإعلام، لكن الأشخاص الذين يعملون في قنوات الإخوان، لا يعرفون عنها شيئا، كما أن درجاتهم إذا تم تقيمهم تكون بالسالب، ولا يصلون حتى إلى الصفر، بسبب عدم تقديمها إعلام قائم على الرأي والرأي الآخر، كما يزعمون.

وأضرم مواطن مصري مختل نفسيا النيران في نفسه، في ميدان التحرير، واستخدمت الجماعة الفيديو للترويج ضد الدولة المصرية المستقرة، التي تحقق معدلات نمو مرتفعة رغم وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويبث أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، قنوات تحريضية في دول داعمة لهم مثل قطر وتركيا، ويحصلون على آلاف الدولارات من أجل الخروج بشكل مستمر للتشكيك في الدولة المصرية وبث شائعات مضللة.