بوسي عن أغنية لموسيقار الأجيال: "يا نهار أسود.. أنا أتفه من كدة بكتير"

فشلت المطربة الشعبية "بوسي"، في استكمال شطر من بيت لإحدى أشهر الأغنيات التي غناها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وهي أغنية "مضناك جفاه مرقده"، وهي من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وتلحين وغناء موسيقار الأجيال.

جاء ذلك خلال لقاء "بوسي" مع برنامج "معكم" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث طرحت عليها الإعلامية شطرا من البيت الشعري، وطلبت منها أن تكمله، وقالت لها: "مضناك جفاه مرقده"، لترد "بوسي": "يا نهار أسود ومنيل.. أنا أتفه من كدة بكتير".

وبعد فشل المطربة الشعبية طلبت منها "الشاذلي" أن تغني أغنية "قدام مرايتها" للفنان عمرو دياب، وأيضا أداء "ميدلي" من بعض أغانيها الشعبية التي طرحتها خلال الفترة الماضية.

هذا، وتقول كلمات أغنية موسيقار الأجيال:

مضناك جفاه مرقده.. وبكاه ورحم عوّده

حيران القلب معذبه.. مقروح الجفن مسهده

يستهوي الورق تأوه.. ويذيب الصخر تنهده

ويناجي النجم ويتعبه.. ويقيم الليل ويقعده

الحسن حلفت بيوسفه.. والسورة أنك مفرده

وتمنت كل مقطعة.. يدها لو تبعث تشهده

جحدت عيناك زكي دمي.. أكذلك خدك يجحده

وحلت الفنانة بوسي، في أول ظهور لها بعد أزمة والدها الأخيرة، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم على فضائية cbc.

وتوضح بوسي خلال اللقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، وتفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة، وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.

وتحكي بوسي جانبا من أزمتها مع طليقها التي وصلت إلى ساحات المحاكم وصدر بسببها أحكام سجن بحقها دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.