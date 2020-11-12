بالفيديو.. "مصطفى" أول كفيف بالفيوم يصلح حواسيب وأجهزة منزلية

عرضت القناة الأولى، تقريرا حول شاب كفيف من قرية كفور النيل لمحافظة الفيوم، اكتسب شهرة واسعة في صيانة أجهزة الحاسب الآلي، رغم فقده للبصر منذ أكثر من 25 عام.

وبدأ مصطفى فاروق مهنته، بتفكيك الأجهزة وإصلاحها بشكل بسيط، ثم تخصص في إصلاح الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بعد سنوات من التعلم.

ووُلد صاحب الإرادة القوية، بنظر ضعيف بسبب معاناته بضعف في القرنية، واحتاج عملية طبية لم تستطع أسرته البسيطة إجراءها له، ما تتسبب في إصابته بالعمى في آخر الأمر.

ويمتلك فاروق، إرادة حديدية ولديه 4 أبناء، وتساعده ابنته الكبيرة في إصلاح الأجهزة، ويستطيع التعرف على الأجهزة والعيوب الموجودة بها بمجرد اللمس دون النظر إليها.