خالد "خمسيني كفيف": بعتز بصوتي الانتخابي وياريت الناس تعمل زيي

يتحرك مستندًا علي عصاه بمساعدة زوجته نحو لجنته بمدرسة "تحيا مصر 1 بالاسمرات"، مطالبًا بحقه الدستوري في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متحديًا إعاقته الجسدية والمتمثلة في فقد كامل للبصر.

لم يقف النظر عائقا أمام خالد عبد الحكيم صاحب الـ50عاماً، إذ طالب بحقه الدستوري والإدلاء بصوته، وسط إجراءات احترازية تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

"أنا بشارك في كل انتخابات ونازل عشان معتز بصوتي جدًا وهيغير حاجات كتيرة".. هكذا بدأ خالد حديثه لـ"الوطن"، مصممًا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم عدم قدرته علي الحركة وحيدًا، ليضرب مثالاً على الإصرار والعزيمة والتصميم.

اختتم "خالد" حديثه: "ياريت كل الناس تنزل وتعمل زيي"، موجهًا دعوة للجميع بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات قبل غلق اللجان.

وانتظم التصويت في لجان المقطم والأسمرات والخليفة، منذ الصباح، في اليوم الثاني من المرحلة الثانية في انتخابات مجلس مجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل أمس واليوم، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.