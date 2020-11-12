حكيم يستعد لإطلاق أغنية جديدة

أعلن المطرب حكيم، عبر إنستجرام، استعداده لإطلاق أغنية جديدة، بنشر صورة تجمعه بفريق العمل.

وعلق حكيم على الصورة بقوله: "بنسجل أغنية جديدة مع هاني فاروق وزيزو فاروق أغنية فرفوشة وهترقص أي حد هتسمعوها قريب أوي يارب تعجبكم".

واستطاع الفنان حكيم أن يحقق نجاحًا هذا الشهر بتواجده في حفلين باحتفالات انتصارات أكتوبر، حيث كنت الأولى بالمنصىة، والثانية بمنطقة الجلالة.

وأعرب حكيم عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال احتفالات أكتوبر في مشروع الجلالة، والتي أحياها وقدم من خلالها عددًا من أشهر أغنياته.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال إن مشاركته في حفلات أكتوبر تهدف إلى إرسال رسالة للمصريين حول أهمية التماسك والحفاظ على بلدنا من قوى الشر، مؤكدًا ضرورة الالتفاف خلف الدولة بكل مؤسساتها.

وأضاف حكيم أن الاحتفال بالأيام والانتصارات الوطنية واجب على كل مصري محب لبلده.

وطرح حكيم في الفترة الأخيرة أغنية "صحاب أونطة"، وحقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية على موقع "يوتيوب" ملايين المشاهدات فيما كشف عن استعداده لطرح أغنية ثانية من فئة أغنيات المهرجانات مع فريق المدفعجية والتي سيتم طرحها قريبًا.

وأوضح حكيم أنه سيطرح ميني ألبوم نهاية العام الجاري ويضم 6 أغنيات، موضحًا أن أغاني الألبوم ستكون لسان حال الأفراح وأعياد الميلاد خلال الفترة المقبلة.