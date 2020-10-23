حكيم يشعل حفل تخرج إعلام جامعة مصر بأغنية "الجيش المصري الجبار"

أشعل الفنان والمطرب الشعبي حكيم، حفل تخرج كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأغنية "الجيش المصري الجبار"، وسط تفاعل وهتاف من الطلاب وأولياء الأمور مرددين تحيا مصر، مهنئا الطلاب بتخرجهم وقبولهم على حياة جديدة، مطالبهم بالسعي والاجتهاد واستكمال المسيرة والسعي نحو تحقيق الحلم والهدف، وأن يعملوا دوما على خدمة مصر .

ومن جانبه، هنا الدكتور هشام عطية، عميد الكلية، خريجي الكلية، مناشدا إياهم بالاستمرار في العمل والسعى نحو تحقيق الهدف، وتحقيق ما تم دراسته على أرض الواقع، مؤكدا أن العمل الإعلامي يختلف عن أي عمل لما له من مسؤولية وواجب في الوعي المجتمعي.

وأضاف عطية، أن الكلية لم تبخل على طلابها في أي شيء أثناء الدراسة، خاصة فيما يتعلق بتدريب للطلاب، موضحا أن كلية الإعلام، تعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية تقدم الغريب الصيفي للطلاب مجانا في المؤسسات الإعلامية المختلفة.

وكرم اتحاد طلاب الكلية، عميد الكلية، بتقديم درع الاتحاد، بالإضافة إلى تكريم عدد من أساتذة الكلية.

وشهد الحفل تكريم الفنان حكيم كأفضل مطرب شعبي في العالم العربي وتكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد، والفنان محمد سعد والفنان ماجد المصري والفنانة دينا فؤاد عن تميزهم في أعمالهم الدرامية والوطنية، ونخبة من أهم النجوم.

واحتفلت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، بتخرج دفعة 2020 بدار أوبرا جامعة مصر تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، والدكتور ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء، وإشراف الدكتور هشام عطية عميد الكلية، والدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفعاليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأساتذة الكلية ومعاونيهم.

من ناحية أخرى، وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع جامعة بنغازي الأهلية بدولة ليبيا الشقيقة بهدف دعم وتدريب طلاب جامعة بنغازي من أجل الحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وفي إطار جهود إدارة العلاقات الدولية وإيمانا من الجامعة بضرورة تزويد كل من يطلب العلم في شتى المجالات، بما يسهم فى تنفيذ التوجه العام للجامعة بأن العلم لا حدود له، وبما يؤكد رسالتها التي تستهدف إتاحة العلم للجميع سواء كانوا طلابا أو مؤسسات.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة ومدير العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس جامعة مصر للدراسات العليا، والدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عليا عياد اللافي، رئيس قسم الدراسات العليا للتخصصات العلمية بجامعة بنغازي والوفد المرافق لها.