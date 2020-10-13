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مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بدمياط

كتب:

 محمد بركات وخالد فهمى
11:43 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

لقى مسجل خطر سرقات بالإكراه فى دمياط مصرعه، اليوم، فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، وتم ضبط شريك المتهم وربة منزل، وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، مفادها تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، الأول سبق اتهامه فى 8 قضايا استعراض قوة وسرقة بالإكراه، والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى الجنح، والثانى سبق اتهامه فى 7 قضايا ضرب وسرقة بالإكراه، مُقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، فى إحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة الزرقا، وبصحبتهما ربة منزل 26 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، ولدى استشعارهما بوصول القوات، بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهما، وإسكات مصدر النيران، مما أسفر عن مصرع أحد العنصرين، كما أمكن القبض على العنصر الثانى.

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