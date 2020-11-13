وزير الاتصالات: المجتمع المعلوماتي الدولي يقدر خطة مصر للبناء الرقمي

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر حققت إنجازا في البناء الرقمي وجاهزية استخدام الذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 56 من بين 172 دولة، وهذا دليل على نجاح الاستراتيجية المصرية لبناء مجتمع رقمي، ما جعلها تحظى بتقدير المجتمع المعلوماتي للرؤية المصرية بشكل كبير.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر دشنت مبادرة "بناة مصر الرقمية" المتاحة للشباب الخريجين من جامعات الهندسة وحاسبات المعلومات ومدة الدراسة عام بالتعاون مع جامعة إنديانا الأمريكية التي تعد ضمن أفضل 30 جامعة تدرّس العلوم التكنولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن المنحة تتضمن تدريبا عملية في شركات مصرية مرموقة تعمل في مجال التكنولوجيا، وتدريبا على المهارات الأساسية، وتدريبا آخر خاصا بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية، وستوفر الوزارة إقامة مجانية للشباب من خارج القاهرة، مؤكدا أن المنحة مجانا رغم أنها تتكلف نحو 40 ألف دولار أمريكي، إذا درس الشخص في نفس الجامعة دون الاعتماد على المبادرة.

وتقدمت مصر في التقرير وفقا لمؤسسة "أكسفورد إنسايد" الدولية بمعدل 55 مركزا، بعد أن كانت مصر تحتل المركز 111 في عام 2019، وذلك بعد المشاركة من القطاع الحكومي والأكاديمي والخاص لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للتكنولوجيا في مصر.

ويوجد 33 مؤشرا استخدمتهم المؤسسة الدولية، أبزرها مدى وجود قواعد بيانات قومية دقيقة والبينة التحتية المتطورة على المستوى التكنولوجي، والحوكمة الخاصة بالجزء الأخلاقي، والقدرة الحكومية على التعامل مع المنظومة الرقمية.