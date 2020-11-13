إشادات بدور مي عز الدين في مسلسل "خيط حرير".. والجمهور: عودة قوية

إشادات عديدة حازت عليها الفنانة مي عز الدين، من جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد عودتها القوية من خلال مسلسل "خيط رفيع"، حيث تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "خيط حرير" على قناة "ON"

وجاءت التعلقات من جمهور مي عز الدين، على دورها في المسلسل داعمة ومشجعة ومنها، "مسلسل حلو أوي ومتابعة براڤووووو مي⁦".

وعلق أحد المتابعين: "مسلسل رائع ودورك فى المسلسل مختلف وفى كل مرة بتبهرينا بشخصياتك المختلفة بالتوفيق إن شاء الله".

وأضاف آخر: "المسلسل تحفة وميوش طالعة دمار أما سوسن بدر كمان دمار ومحمود عبدالمغني كالعادة مميز بس الإعلانات صدعتني".

وقال متابع: "مي وسوسن بدر ونيكولا معوض بجد ممثلين رائعين معطين الدور حقه وزيادة".

وكانت شركة "سينرجي" المنتجة لـ"خيط حرير" قد طرحت تتر المسلسل من غناء مي مصطفى، وكلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين، أما تتر النهاية فتقدمه نورهان المرشدي بعنوان "قتلت الماضي"، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وتدور أحداث "خيط حرير" في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة "ON"، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة "On Drama" الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

و"خيط حرير" هو العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، إذ قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبدالملك.