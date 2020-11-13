متحدث الري: لدينا غرفة عمليات لإدارة السيول يوجد بها 300 مسئول

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك غرفة عمليات لإدارة السيول يوجد بها 300 مسئول ما بين نواب المحافظين والمحافظين ووزراء وجهات معنية مختلفة وهدف الغرفة إدارة الأمطار والسيول.

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن مركز التنبؤ بالفيضانات والسيول، اتخذ الإجراءات المطلوبة، ويتم التنبؤ بدقة شديدة، وقبل حدوث الأمطار بـ 5 أيام، والتأكد قبل 3 أيام عن طريق الخرائط، وبعدها يكون التواصل مع المسئولين في المحافظات ليستعدوا للتعامل مع الأمطار.

ولفت "غانم" إلى أن هناك قروضا ميسرة متاحة للفلاحين يقدمها البنك لتنفيذ الري الحديث في الأرض، وذلك بهدف توفير المياه وعمل إنتاجية أعلى وزيادة إنتاج المحاصيل.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 في بيان لها، وتشمل مناطق (مطروح وسيدى برانی والسلوم وبلطيم وبورسعيد والضبعة وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة الكبرى والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ومدن قناة السويس وسيدي عبدالرحمن ووسط سيناء) ويصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض فى درجات الحرارة على تلك المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.