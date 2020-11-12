توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار متوسطة إلى خفيفة وأجواء باردة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على مدار 72 ساعة المقبلة، إذ متوقع أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة لطيفة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء طقس معتدل ورياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد .

أما عن حالة الطقس ليًلا، فيكون بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد غدا الجمعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة.

ووفقا لما نشرته الهيئة الأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها، فإنّ بعض المناطق تشهد أمطارا متوسطة كالسلوم وسيدي براني ومطروح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم السبت 14 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الأحد 15 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.