حريق ضخم في خراطيم محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان بالسعودية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، عن حدوث حريق ضخم في الخراطيم العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

كانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد قامت مساء الأربعاء، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، ونجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أحد المسؤولين، أنه تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر بأن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وتستهدف حرية التجارة العالمية أيضًا واقتصاد العالم.

وأشار المصدر أن هذه الحوادث تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.