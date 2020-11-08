خروج جميع مصابي حريق فندق تحت الإنشاء بالغردقة

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، خروج جميع مصابي الحريق الذي اندلع قبل قليل في أحد الفنادق تحت الإنشاء، جنوب مدينة الغردقة، بعد خضوعهم للعلاج في مستشفى الغردقة العام.

وأصيب 30 شخصاً على الأقل، في حريق اندلع بأحد الفنادق السياحية تحت الإنشاء بمدينة الغردقة، مساء الأحد، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بنشوب حريق في أحد الفنادق السياحية تحت الإنشاء، جنوب مدينة الغردقة، وتم استدعاء رجال الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق.

كما تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 30 شخصاً، تم عمل الإسعافات الأولية لعدد كبير منهم في موقع الحادث، بينما تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وصرح مصدر مسئول بأن المبنى تحت الإنشاء، عبارة عن دورين، الدور الأول عبارة عن مخرن كبير، مشيراً إلى أن الحريق أسفر عن إصابة العشرات، حيث تم عمل الإسعافات الأولية لغالبية المصابين في المكان، بينما تم نقل البعض الآخر للمستشفى.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق، وتحديد أسباب وملابسات الحادث، وحصر حجم الخسائر، كما تم إخطار السلطات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اندلع حريق مساء اليوم الأحد بأحد الفنادق السياحية تحت الإنشاء جنوب الغردقة، وتم استدعاء رجال الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين إصابة ٣٠ شخص تم عمل الإسعافات الأولية لبعضهم وتم نقل سبعة حالات بمستشفى الغردقة العام وتم علاجهم وخروج جميع الحالات.