عاجل.. إصابة 30 شخصاً في حريق بفندق تحت الإنشاء بالغردقة

أصيب 30 شخصاً على الأقل، في حريق اندلع بأحد الفنادق السياحية تحت الإنشاء بمدينة الغردقة، قبل قليل، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتم تحقيق المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بنشوب حريق في أحد الفنادق السياحية تحت الإنشاء، جنوب مدينة الغردقة، وتم استدعاء رجال الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق.

كما تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 30 شخصاً، تم عمل الإسعافات الأولية لعدد كبير منهم في موقع الحادث، بينما تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وصرح مصدر مسئول بأن المبنى تحت الإنشاء، عبارة عن دورين، الدور الأول عبارة عن مخرن كبير، مشيراً إلى أن الحريق أسفر عن إصابة العشرات، حيث تم عمل الإسعافات الأولية لغالبية المصابين في المكان، بينما تم نقل البعض الآخر للمستشفى.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق، وتحديد أسباب وملابسات الحادث، وحصر حجم الخسائر، كما تم إخطار السلطات المختصة لمباشرة التحقيقات.